De Londres 2012 à Pékin 2022? avec Sotchi 2014 pour déclic. C'est en suivant les Jeux paralympiques en Russie depuis chez lui que Hyacinthe Deleplace, alors adepte des pistes d'athlétisme en catégorie malvoyant, a une révélation. "Je peux me permettre le jeu de mots, ça m'a ouvert les yeux sur ce que j'avais envie de faire", déclare-t-il à l'AFP.

Faire quoi ? Troquer les chaussures de courses pour les chaussures de ski. Et ce n'est pas vraiment le fruit du hasard. Passionné de neige depuis l'enfance, le natif d'Ambilly en Haute-Savoie va cependant d'abord choisir l'athlétisme pour ses débuts sportifs.

Ad

Des premiers Jeux (d'été) à Londres

Jeux Paralympiques Deleplace - Giraud-Moine, un tandem entre expérience et découverte 04/03/2022 À 16:04

Après avoir commencé en 2006 du côté de l'Asvel, il décroche ses premiers titres mondiaux en junior en 2007. Il monte à deux reprises sur le podium des championnats du monde en 2013 et arrive 7e aux Jeux de Londres, dans la catégorie T12. Désormais, il savoure sa chance d'avoir "côtoyé déjà des athlètes reconnus, et d'en côtoyer de nouveaux".

"J'ai la chance de connaître Assia El Hannouni, Marie-Amélie Le Fur, et aujourd'hui je suis avec Arthur Bauchet et Marie Bochet. J'ai eu la chance de connaître deux équipes ambitieuses."Deux équipes ambitieuses, et deux expériences qu'il sait "totalement différentes". A Pékin, Hyacinthe Deleplace, qui arrivait auréolé de trois titres de champions du monde en janvier dernier à Lillehammer, a décroché une médaille de bronze en descente. Son premier podium paralympique, en compagnie de Valentin Giraud-Moine.

Hyacinthe Deleplace et Valentin Giraud-Moine savourent leur médaille de bronze sur le podium du géant des Jeux Paralympiques de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

Le sportif de 32 ans a rapidement retrouvé ses marques sur la piste, malgré les changements que cela implique, comme le fait de trouver le bon guide. Si avant, Hyacinthe Deleplace courait seul, sur les skis, il est accompagné de deux guides : Maxime Jourdan et Valentin Giraud Moine. Il rencontre et commence à faire équipe avec le premier en 2018. "C'est quelqu'un qui avait envie de s'investir, qui est à l'écoute, qui a envie de tirer l'athlète vers le haut" se souvient-il.

Globe de cristal

Avec lui, dès la saison 2020-2021, il remporte le gros globe de Coupe du monde. "J'ai des objectifs en tête mais celui-là je ne l'avais pas forcément coché, il y a de très bons skieurs dans ma catégorie", admet-il. "C'est quelqu'un de travailleur, qui y va à l'instinct. Il n'a pas peur" commente Jourdan, qui a commencé en tant que bénévole dans un projet ou l'aspect financier n'est pas toujours évident à prendre en compte.

Hyacinthe Deleplace est guidé par Maxime Jourdan sur les épreuves techniques des Jeux Paralympiques de Pékin 2022 Crédit: Getty Images

"Si demain je peux améliorer quelque chose encore dans ce projet, c'est d'abord pouvoir financer des guides", rappelle Deleplace, qui ne gagne pas non plus sa vie grâce au ski. Sportivement, il a connu quelques déboires après sa médaille de bronze en descente. Quatrième en super-G, 5e en combiné, il a abandonné sur chute jeudi lors du géant. Il lui reste encore le slalom dimanche, sa "grande tasse de thé" a t-il ironiquement répondu. Mais "je n'ai rien à perdre".

Jeux Paralympiques Journée faste pour la Chine, la France fond sur le podium : le point au classement des médailles IL Y A 10 HEURES