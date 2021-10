L'emblématique gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price sera absent pour le début de la saison et a fait appel au programme d'aide de la ligue, a annoncé jeudi matin la NHL tandis que sa femme évoque "sa santé mentale". "Il sera à l'écart pour une durée indéterminée", a précisé le communiqué la Ligue nationale de hockey. Les motifs de son absence n'ont pas été explicitement détaillés ni par la ligue ni le club à quelques jours de la reprise de la saison régulière qui débutera le 12 octobre.

"C'est vraiment confidentiel, la situation. Je ne peux pas commenter, c'est sa vie personnelle", a affirmé en conférence de presse jeudi le directeur général de l'équipe Marc Bergevin, ajoutant avoir été "pris de court" lorsqu'il a appris la nouvelle, la veille. La femme de la star montréalaise Angela Price a publié sur Instagram une photo de lui et de ses trois enfants, accompagnée d'un message dans lequel elle fait référence à la santé mentale et affirme que le retrait de son mari est la "meilleure décision possible".

NHL Lundqvist prend sa retraite à 39 ans après une opération du coeur 20/08/2021 À 19:41

"Nous souhaitons envoyer le message qu'il est important de prioriser sa santé mentale non seulement en parlant, mais en travaillant pour aller mieux", écrit-elle. Le joueur de 34 ans, qui a subi une intervention chirurgicale au genou en juillet dernier, était absent du camp d'entraînement depuis quelques jours. L'entraîneur-chef Dominique Ducharme a pour sa part affirmé aux journalistes que "la dernière année et demie a été difficile", faisant référence à la bulle dans lequel les joueurs de hockey ont dû se placer en réponse à la pandémie de coronavirus.

"On ne pouvait rien faire et aller nulle part", a affirmé l'entraîneur, précisant que le retrait de Carey Price a été communiqué à l'ensemble de l'équipe jeudi matin. "On va se serrer les coudes tous ensemble", a-t-il renchéri. Sur Twitter, le Premier ministre du Québec François Legault et la mairesse de Montréal Valérie Plante ont tous deux souhaité un "prompt rétablissement" à la vedette sportive. Pour sa part, le Premier ministre du Canada Justin Trudeau lui a offert jeudi soir ses "meilleurs voeux".

Les Canadiens sont "fiers de ta décision de prendre soin de toi et d'accorder la priorité à ta santé mentale. On t'a toujours encouragé sur la glace, et on continuera à le faire en dehors de la patinoire", a-t-il tweeté. Le 13 octobre, les Canadiens de Montréal doivent disputer leur premier match de la saison contre les Maple Leafs de Toronto dans la Ville reine. L'an passé, l'équipe avait atteint la finale de la NHL, pour la première fois depuis 1993.

NHL Bellemare s'engage à Tampa Bay 28/07/2021 À 21:27