Hockey sur glace

P2KIN 2022 - Ça fait mal : l'arbitre de Finlande-Suisse prend le palet en pleine tête

JEUX OLYMPIQUES - Les arbitres font partie du jeu et si M. Hynek l'avait oublié, il a eu une bonne dose de rappel. L'arbitre de Finlande-Suisse en hockey n'a pu esquiver le palet dégagé et l'a pris en pleine tête. Heureusement, le casque a protégé le Tchèque qui a été secoué par l'impact. Une image impressionnante, à revoir en vidéo. L'intégralité des JO sont à suivre sur Eurosport et Eurosport.fr

00:01:21, Hier à 10:58