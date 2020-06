INDYCAR - Fernando Alonso, double champion de Formule 1 en quête d'une victoire de prestige aux 500 Miles d'Indianapolis, qui se dérouleront le 23 août, s'est dit "confiant en la compétitivité" de sa McLaren lors de la présentation du bolide, mardi.

Fernando Alonso est optimiste. Le pilote espagnol, qui vise toujours les 500 Miles d'Indianapolis, croit plus que jamais en sa McLaren. "J'adore la voiture et je crois qu'elle aura encore plus belle allure sur le circuit", a déclaré l'Espagnol dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Nous avons dû patienter plus que prévu avant de la dévoiler, mais du même coup cela signifie aussi que les moteurs vont bientôt tourner. Je suis confiant, cette monoplace sera compétitive. L'équipe dispose d'une expérience solide et d'hommes de qualités", a-t-il ajouté.

"J'ai hâte de remonter dans la voiture"

S'il parvient à s'imposer aux 500 Miles, dont le tenant du titre est le Français Simon Pagenaud, Alonso, qui aura 39 ans en juillet, remporterait ainsi la Triple Couronne, qui consiste également en des victoires aux 24 Heures du Mans et au Grand Prix de Monaco. Seul le coureur britannique Graham Hill y est parvenu. Alonso a lui gagné au Mans en 2018 et 2019, à Monaco en 2006 et 2007.

Alonso a mené pendant 27 tours à Indianapolis en 2017 avant que son moteur ne tombe en panne à 21 tours du terme. L'année dernière, il n'avait pu se qualifier pour la course. "J'ai hâte de remonter dans la voiture", a-t-il encore dit. "Les 500, c'est probablement la plus grande course du monde. Je ressens la passion des fans qui rend cette épreuve si incroyable car j'ai un profond respect pour cette course historique et pour tous mes adversaires." La pandémie de coronavirus a forcé le report de la 104e édition de la course initialement prévue le 24 mai. Les organisateurs ont déclaré qu'ils prévoyaient d'accueillir 50% des spectateurs dans les tribunes comptant quelque 250.000 places.

