L'Américain Josef Newgarden (Penske) a remporté dimanche le GP de Long Beach (Californie), sa deuxième victoire d'affilée cette saison en IndyCar, devant le Français Romain Grosjean (Andretti) qui le talonnait, quand un accident à dix tours de la fin a anéanti ses espoirs. La frustration doit être grande pour Grosjean, qui était manifestement le plus rapide dans cette fin de course. Car après avoir dépassé Alex Palou, qui complète le podium, il s'est retrouvé tout près de Newgarden et semblait vraiment en mesure de lui ravir la première place.

Mais un accident à dix tours du terme, impliquant Jimmie Johnson (Chip Gagnassi) et David Malukas (Dale Coyne Racing) a nécessité l'intervention du "safety car", qui a figé les positions pendant cinq tours, le temps de nettoyer le circuit. Lors des cinq derniers tours, Grosjean n'a pas pu dépasser Newgarden. Ce dernier, double vainqueur du championnat (2017, 2019) et dauphin ces deux dernières saisons, enchaîne donc un deuxième succès après le GP de Fort Worth (Texas) il y a trois semaines et prend la tête du championnat.

Grosjean passe la vitesse supérieure

Grosjean, qui dispute sa deuxième saison dans cette compétition phare du sport automobile aux Etats-Unis après une année de rookie encourageante, montre qu'il passe la vitesse supérieure. Il avait stoppé brutalement son aventure en Formule 1, victime d'un terrible accident au GP Bahreïn fin novembre 2020, dont il était ressorti miraculé mais brûlé aux mains et aux pieds.

L'autre Français en lice, Simon Pagenaud, a en revanche connu une course compliquée. Parti en 10e position, il n'a pas fini la course, sa monoplace ayant échoué dans les fleurs, au pied de la fontaine aux dauphins trônant au milieu du tracé urbain.

