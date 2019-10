Paris 2024 a son logo. Ce lundi, à 20h24 précises, le comité d'organisation a dévoilé la nouvelle identité visuelle des Jeux Olympiques parisiens à l'occasion d'une cérémonie organisée au Grand Rex, cinéma du centre de la capitale. Comme prévu, la Tour Eiffel est absente de l'emblème, qui représente selon le président du comité Tony Estanguet trois "symboles" : la "médaille", la "flamme olympique" et "Marianne".

Le logo a été dessiné par plusieurs centaines de coureurs, séparés en plusieurs groupes et menés par des champions olympiques (dont Renaud Lavillenie) et paralympiques, qui ont réalisé à pied ou en skateboard plusieurs parcours dans Paris et en Seine-Saint-Denis.