Le logo des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo (nord de l'Italie, 6 au 26 février 2026), un "2" et un "6" stylisés et entrelacés, d'un blanc argenté évoquant la neige ou la glace, a été dévoilé mardi à Milan. Ce logo a rassemblé 75 % des suffrages à l'issue d'un vote public sur internet, largement devant "Dado", un dé, également aux couleurs de l'Italie.