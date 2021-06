Jeux Olympiques

Martin : "Travailler au plus près de Paris 2024 pour s'assurer de l'héritage des Jeux"

Patrice Martin est un des quatre candidats à la présidence du CNOSF. Le président de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard a construit son programme autour de trois axes : une gouvernance mixte, rapprocher l'EPS et le sport et l'excellence pour faire la promotion des athlètes français.

00:04:26, il y a 10 minutes