Paris 2024 a désormais un slogan officiel. A deux ans, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture des prochains Jeux Olympiques, le comité d'organisation a levé le voile sur les quelques mots qui seront inscrits sur tous les murs de la capitale : "Ouvrons grand les Jeux". Ce slogan, commun aux Jeux Olympiques et Paralympiques est "une invitation lancée au monde entier à venir vivre des émotions nouvelles, ensemble", dévoile le communiqué officiel.

Ad

Les Jeux de Paris, qui ouvriront leurs portes le 25 juillet 2024 avec une cérémonie d'ouverture sur la Seine, "sont la promesse d'expériences inédites et de sensations fortes avec de nouvelles disciplines et des compétitions hors les murs en plein coeur de Paris", explique le comité d'organisation.

Paris 2024 Jeux Olympiques de Paris 2024 : dates, chaînes, billetterie, lieux, sports… le guide complet IL Y A UNE HEURE

Estanguet promet une cérémonie hors norme : "Ce pays est dingue, capable de choses incroyables"

Les Paralympiques et la parité sur le devant de la scène

Le communiqué officiel de Paris 2024 met un point d'honneur à ne pas laisser les Jeux Paralympiques sur le carreau. Ce dernier met en avant "le pouvoir d'ouvrir nos coeurs et nos esprits pour ne plus voir les différences comme des obstacles (...) grâce à un seul emblème et un seul slogan" pour les deux compétitions. Sans oublier les femmes : ces Jeux, qui s'annoncent comme ceux "de la parité", promettent "d'écrire le plus grand récit collectif de toute une génération, à travers les contributions de tous et en faisant une place à chacun".

Le comité d'organisation appuie sur "le rêve de Jeux utiles, pour renforcer la place du sport dans nos vies, accompagner la transformation des territoires". Mais tout cela, sans oublier l'aspect purement sportif de l'évènement grâce à "des Jeux laboratoires qui imaginent le monde de demain en testant, inventant et créant des solutions utiles pour la société".

Paris 2024 se veut également porteur du mouvement olympique pour les futurs rendez-vous. Avec des "Jeux qui osent faire un pas de côté, bousculer les figures imposées, nos façons de voir les choses, nos paradigmes (...) pour vibrer ensemble".

Tony Estanguet : "On a l'objectif de laisser un héritage dans la vie des Français"

Paris 2024 À deux ans des JO, réunion de chantier ou réunion de crise ? HIER À 10:11