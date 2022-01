Eliud Kipchoge, double champion olympique en titre et recordman du monde du marathon, visera un troisième titre sur la distance reine aux Jeux olympiques de Paris en 2024. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux par le compte du record officieux établi par Kipchoge en moins de deux heures sur marathon (1'59''40) en octobre 2019, un exploit organisé par l'agence de coureurs "NN Running Team", dont fait partie Kipchoge, et financé par le groupe de pétrochimie britannique Ineos.

La tentative de triplé olympique du plus grand marathonien de tous les temps a été révélée en même temps qu'un partenariat à long terme entre la NN Running Team et Ineos, déjà très présent dans le sport international (acquisition d'un tiers du capital de l'écurie Mercedes en F1, équipe de cyclisme éponyme, achats de l'OGC Nice et du FC Lausanne Sport en football...). Aucun marathonien n'a jamais réussi à conquérir trois titres olympiques. Eliud Kipchoge, déjà sacré à Rio et Tokyo, ainsi que recordman du monde (2'01''39) depuis septembre 2018, aura 39 ans lors des prochains JO.

