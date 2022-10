Dès la phase de candidature, Paris 2024 avait promis une révolution. Un marathon pour les athlètes. Un marathon pour tous. Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques ne croyait pas si bien dire. Mercredi, il a dévoilé les 42,195 kilomètres du parcours avec une inspiration historique, celle de "La marche des femmes sur Versailles" du 5 et 6 octobre 1789, épisode marquant du début de la Révolution Française.

Place de Grève, des femmes s'étaient réunies devant l'Hôtel de Ville pour réclamer du pain alors que la famine sévissait. Afin d'être entendues, celles-ci, au nombre de 6000 environ, avaient marché sur Versailles pour porter leurs revendications au roi Louis XVI. Cet épisode avait obligé le roi, Marie-Antoinette et sa famille, à quitter la cité royale pour rentrer à Paris s'installer au palais des Tuileries.

Les marathoniens feront donc un aller - retour entre Paris et Versailles, en longeant la rive droite de la Seine à l'aller, la gauche au retour. "On a souhaité raconter une histoire et on a décidé de s'inspirer d'un événement marquant de l'histoire de notre pays", nous explique Aurélie Merle, directrice des compétitions sportives. "La marche des femmes a été le fil conducteur et une vraie inspiration" pour la conception du parcours, abonde Alain Blondel, sports manager.

Les femmes pour le grand final

"Le parcours, avec ses fondements historiques, reflète également notre volonté constante d'amener le sport au cœur de la ville. de la ville, analyse Tony Estanguet, président du Comité d'Organisation. Il associe la performance sportive à un patrimoine culturel et architectural exceptionnel, et d'ouvrir les Jeux à différents territoires". Le comité d'organisation s'est penché sur le parcours depuis la fin de l'année 2020. Un temps pressenti, le quartier de Montmartre ne sera pas emprunté.

Le départ sera donné devant l'hôtel de Ville et l'arrivée postée devant les Invalides, devant quelques 7000 spectateurs attendus sur la ligne. La course s'annonce difficile, avec des passages montants à 13,5% et descendants à 13,4%. Les dénivelés globaux entre le départ et l’arrivée ? + 438 m et - 436 m.

Pour la première fois depuis son intronisation aux Jeux en 1984, le marathon femmes sera disputé après l'épreuve masculine. Les hommes courront le 10 et les femmes le 11, quelques heures avant la cérémonie de clôture.

Quid du marathon pour tous ? Il reprendra à 99% le parcours des professionnels. Et sera disputé par 20 024 marathoniens à parité hommes - femmes, qui décrochent leur dossard d'ici là. Paris 2024 organisera également un 10 kilomètres qui partira de l'Hôtel de Ville et couvrira les sept premiers kilomètres du marathon, avant de bifurquer au pont de l'Alma jusqu'à l'arrivée sur les Invalides.

