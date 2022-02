Mikaela Shiffrin (Ski Alpin)

Pourquoi elle

Ad

S'il ne devait y en avoir qu'une, ce serait elle. Depuis la retraite de Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin a repris le flambeau d'une très belle manière. L'Américaine aux 73 succès (!) en Coupe du monde est de retour à son meilleur niveau après une année compliquée suite au décès tragique de son père. Avec quatre victoires cette saison, Shiffrin mène un superbe duel pour le gros globe avec Petra Vlhova.

Pékin 2022 Le Covid-19, ce stress supplémentaire qui pèse sur les chercheurs d’or IL Y A UNE HEURE

Comment Shiffrin a battu Vlhova et Stenmark : sa 47e victoire record en slalom

Ce qu'elle peut viser

Deux titres olympiques et les records de Janica Kostelic. C'est en slalom et en Géant qu'elle a le plus de chance de briguer l'or olympique même si dans les deux disciplines le niveau est extrêmement dense au sommet. Avec deux nouvelles médailles d'or, elle rejoindrait Kostelic et ses quatre titres olympiques. Une médaille d'or de plus, par exemple en Combiné, et elle serait seule au sommet de la hiérarchie.

Petra Vlhova (Ski Alpin)

Pourquoi elle

Parce que citer Mikaela Shiffrin revient à mentionner le nom de Petra Vlhova. L'une comme l'autre brillent en technique et peuvent marquer des gros points en vitesse. Pas un hasard si les deux trustent le sommet du classement général et une bonne partie des victoires (neuf en 25 courses cette saison). D'ailleurs, notons que dans le duel, Vlhova a un succès d'avance sur sa rivale américaine (5-4).

Ce qu'elle peut viser

Ce que veut Petra Vlhova, c'est enfin briller aux Jeux Olympiques. Présente depuis 2012 sur le circuit de la Coupe du monde, elle a véritablement explosé en 2017-2018. A Pyeongchang, elle avait dû se contenter d'une 5e place sur le Combiné. Si la Slovaque vise évidemment l'or (Slalom, Géant, Combiné), une médaille serait déjà un soulagement.

Marco Odermatt (Ski Alpin)

Pourquoi lui

Il est la nouvelle bombe de la Coupe du monde de ski alpin ! Demandez à Alexis Pinturault si le Suisse de 24 ans seulement ne lui a pas causé quelques sueurs froides en fin de saison dernière. Pas patient, Marco Odermatt a décidé d'écraser le classement général cette saison. Avec six succès et onze podiums, il compte près de 400 points d'avance sur Aamodt Kilde, un gouffre.

Odermatt a tenu le coup dans une ambiance survoltée : sa deuxième manche en vidéo

Ce qu'il peut viser

Autre chose qu'un titre olympique serait une immense déception tant Odermatt domine le Géant (quatre succès en cinq courses). Il ne disputera pas le slalom, ni le Combiné mais le voir jouer pour la gagne en super-G ne serait pas une surprise. Et en descente, un podium n'est pas utopique non plus. Vous l'aurez compris, le Suisse peut revenir de Pékin avec deux titres et trois médailles en tout.

Natalie Geisenberger (Luge)

Pourquoi elle

Son nom ne vous dit peut-être rien si vous ne suivez pas la luge en Coupe du monde ou Jeux Olympiques mais Natalie Geisenberger est une vraie légende. Son palmarès donne le tournis : quatre titres olympiques, neuf de championne du monde et huit succès au général de la Coupe du monde. A 33 ans, elle est toujours au sommet de son sport même si Julia Raubitz et Madeleine Egle lui font une sacrée concurrence cette saison.

Ce qu'elle peut viser

Un triple-double ! Double championne olympique, individuelle et par équipes, à Sotchi et à Pyeongchang, Geisenberger vise une passe de trois qui serait absolument incroyable à l'échelle des Jeux Olympiques. Par équipes, l'Allemagne n'a pas de rivale. En individuel, l'affaire semble plus compliquée mais la Munichoise a de l'expérience à revendre.

Nathan Chen (Patinage artistique)

Pourquoi lui

Au XXIe siècle, ils sont trois à avoir triplé aux Mondiaux : Evgeni Plushenko, Patrick Chan et Nathan Chen. L'Américain a régné sur l'olympiade qui sépare Pyeongchang de Pékin puisqu'il a remporté les trois championnats du monde disputés (2018, 2019 et 2021). Problème pour lui, il s'était raté en Corée du Sud en ne prenant qu'une cinquième place. Après les deux titres de Yuzuru Hanyu, c'est peut-être son heure.

Ce qu'il peut viser

Mettre fin à la mainmise d'Hanyu sur les Jeux Olympiques. Doublement titré en 2014 et 2018, le Japonais a l'occasion de rejoindre Gillis Grafström, seul triple champion olympique de patinage artistique. Mais le nouveau boss, c'est Nathan Chen. L'or olympique est le seul qu'il lui manque. Pékin doit être son jardin.

Shaun White (Snowboard)

Pourquoi lui

Shaun White est une véritable star. L'Américain a un nom qui parle au-delà des fans de sports extrêmes. Avec son style très "cool", il a personnifié pendant des années cette vague de sports qui gagnent petit à petit en popularité. Mais White, c'est surtout un immense palmarès avec notamment trois titres olympiques (2006, 2010, 2018). Et si vous pensiez qu'à 35 ans, White n'avait plus la foi, il pointe encore au 4e rang de la Coupe du monde de Half-Pipe.

Ce qu'il peut viser

Disons le immédiatement : un quatrième titre de Shaun White en Half-Pipe serait tout simplement historique. Personne dans l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver n'est parvenu à décrocher quatre titres individuels sur la même épreuve. A vrai dire, ce serait aussi une énorme surprise puisque d'autres semblent au-dessus de lui cette saison.

Chloé Kim (Snowboard)

Pourquoi elle

Si Shaun White est à un bout de l'échelle en snowboard, Chloé Kim pourrait bien être à l'autre. La jeune Américaine de 21 ans transforme tout ce qu'elle touche en or depuis plusieurs années. Championne olympique en 2018 puis du monde en 2019 et 2021, elle est l'un des visages du snowboard à l'international. Il y a quatre ans, elle était déjà arrivée à Pyeongchang avec un statut de star en devenir, force est de constater qu'elle a confirmé.

Joyeux anniversaire Chloe Kim ! Revivez son run à 98,25 de Pyeongchang

Ce qu'elle peut viser

Un second titre olympique, un quatrième sur le plan international et une invincibilité confirmée depuis quatre ans. En 2018, elle avait écrasé la concurrence avec une note de 98,25 sur 100. Que peut-on lui souhaiter pour 2022 ? Améliorer son score ? Peut-être mais ce que l'on attend surtout c'est qu'elle enflamme une fois de plus le "pipe".

Johannes Klaebo (Ski de fond)

Pourquoi lui

Ils ne sont pas si nombreux à dominer leur discipline comme Johannes Klaebo. A l'image d'un Marco Odermatt en ski alpin, le Norvégien compte une avance très confortable sur Alexander Bolshunov, son plus proche poursuivant. A seulement 25 ans, il est en passe de remporter un troisième gros globe après 2018 et 2019 avant que son rival russe ne prenne le dessus. Mais Klaebo a remis les choses dans l'ordre, son dernier Tour de ski (4 victoires en 6 courses) l'a prouvé.

Ce qu'il peut viser

Pour affirmer sa légende, Johannes Klaebo doit dominer ces Jeux Olympiques. Déjà champion olympique de sprint classique, il doit, et peut aussi, briller en libre. Et sur le Tour de ski, il s'est imposé sur des distances plus longues (15 kilomètres). Une razzia est possible pour le Norvégien mais en ski de fond elle est très énergivore.

Ireen Wüst (Patinage de vitesse)

Pourquoi elle

Le patinage de vitesse et les Pays-Bas, c'est une longue histoire d'amour. A Pyeongchang, les athlètes néerlandais avaient engrangé 16 médailles sur 42 possibles. Cette année-là, Ireen Wüst en avait remporté trois à elle seule. Et ce n'était même pas son plus grand accomplissement puisqu'elle était repartie de Sotchi avec deux titres et trois breloques en argent. Au total, son palmarès aux JO affiche cinq titres et onze podiums au total.

Ce qu'elle peut viser

Un record, tout simplement. Il faudrait une performance semblable à celle de Sotchi mais Wüst a Marit Bjoergen, l'athlète la plus médaillée des Jeux d'hiver (15), dans le viseur. Il lui faudra quatre médailles, ce qui est loin d'être impossible. Une seule lui suffit en revanche pour grimper sur le podium. La preuve qu'elle est une immense athlète de l'histoire olympique.

Johannes Boe (Biathlon)

Pourquoi lui

Johannes Boe a beau vivre une saison difficile, il reste la seule star du biathlon, l'un des sports les plus importants des JO d'hiver. Martin Fourcade parti, le boss c'est lui, et qu'importe ce que dit le classement général de la Coupe du monde. Comme Boe a eu la bonne idée de battre Fourcade avant son arrêt, Boe a une légitimité. Mais aux JO, il est encore loin de son ancien rival.

La fusée Boe a mis tout le monde d'accord : Le résumé du sprint en vidéo

Ce qu'il peut viser

Si l'on se fie à sa forme avant sa pause de mi-janvier, pas grand-chose pour être honnête. Si l'on imagine qu'il a axé sa saison sur les Jeux Olympiques, énormément. A son meilleur niveau, Johannes Boe n'a que peu de rival, notamment sur les skis, en Coupe du monde. Son palmarès olympique, un seul titre, n'est pas à la hauteur de son talent. Il a dominé l'olympiade (gros globe en 2019, 2020 et 2021), il doit le confirmer sur la plus grande scène.

Pékin 2022 Quelle est la signification des couleurs des anneaux sur le drapeau olympique ? IL Y A 12 HEURES