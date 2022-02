Les 3 infos de la nuit

Ski alpin - Team Event : Le vent contraint les organisateurs à repousser l'épreuve à dimanche

Ad

Pour nous Français, l'épreuve par équipes était un moment important de ce samedi, sans aucun doute l'événement le plus attendu même. La douche fut froide quand, après deux reports, les organisateurs ont annoncé l'annulation du Team Event pour ce samedi. Alors qu'un doute existait quant à la tenue de l'épreuve dimanche, skieurs et organisateurs ont trouvé un accord : le Team Event est reprogrammé à 2h la nuit prochaine.

Pékin 2022 La divine surprise Braisaz-Bouchet, Gu majestueuse, Boe vs Fillon Maillet : le film du jour IL Y A 14 HEURES

Ski acrobatique - Halfpipe : Rolland peut être fier

On ne s'attendait pas à voir Kevin Rolland monter sur le podium de Halfpipe et d'ailleurs celui-ci était bien au-dessus de son niveau mais voir le porte-drapeau de la délégation française terminer à la 6e place est une vraie satisfaction (79,25). Jamais, depuis son retour de sa terrible blessure, il n'avait terminé aussi haut lors d'une compétition. Le jeune Nico Porteous (20 ans) a été titré devant David Wise, double champion olympique en titre, et Alex Ferreira.

Rolland s'est fait plaisir pour finir : Son dernier run en vidéo

Bobsleigh : Bob à 4 messieurs : Les Bleus juste dans le Top 15

Romain Henrich, le pilote et ses partenaires Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville et Jérôme Laporal, ont mal entamé la finale de Bob à 4. Les Français ont connu une poussée difficile sur leur premier passage et ont commis une erreur en toute fin de deuxième descente. Bilan, ils pointent à la 14e place après deux des quatre runs de finale, loin des leaders Allemands menées par Francesco Friedrich (+1''82). La fin des hostilités est prévue dimanche.

Deux 1620 d'entrée pour rafler l'or : le run victorieux de Porteous

A suivre dès ce matin et après

8h - Ski de fond : A l'instar du Team Event en ski alpin, le 50 kilomètres libre a lui aussi été victime du vent. Son départ a été décalé d'une heure (8h) et les skieurs s'élanceront pour 30 kilomètres, pas 50. Quatre Français sont au départ : Maurice Manificat, Clément Parisse, Adrien Backscheider et Jules Lapierre.

12h - Patinage artistique : Avant le gala dimanche, il reste une dernière médaille à distribuer, celle du Couple. Après le programme court, deux duos sont au coude à coude, à savoir les Chinois Wenjing Sui et Cong Han (84,41) et les Russes, Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (84,25).

13h - Bobsleigh : Fin de la finale de Bob à 2 avec les troisième et quatrième manches ce samedi. Dix-septièmes après deux passages, Margot Boch et Clara Sénéchal tenteront de remonter. La finale est pour le moment menée par la paire allemande, Laura Nolte - Deborah Levi.

Boch et Senechal en milieu de peloton : leur premier passage en images

14h10 - Hockey sur glace : Tombeuse des Etats-Unis mais battue en demi-finale, la Slovaquie peut-elle glaner sa première médaille aux JO d'hiver en hockey sur glace ? Il faudra passer sur la Suède, habituée des podiums (9 médailles au total), lors de la petite finale.

Le tableau des médailles

Puisque seules trois médailles ont été distribuées dans la nuit, le Top 10 n'a pas bougé. Les Etats-Unis ont glané deux podiums (un argent et un bronze) sur le Halfpipe messieurs mais restent bloqués à la troisième place derrière la Norvège et l'Allemagne. Titrée, la Nouvelle-Zélande grimpe de deux rangs (16e) et passe devant le rival australien (18e). La France et ses 14 médailles s'accroche au Top 10.

La vidéo qui met tout le monde d'accord

Deux 1620 d'entrée pour rafler l'or : le run victorieux de Porteous

Le tweet ascenseur émotionnel

Comment suivre les JO

Les Jeux Olympiques de Pékin 2022 sont à suivre en direct et en intégralité sur l'ensemble des plateformes d'Eurosport (Eurosport 1 et 2, Eurosport.fr et l'application Eurosport). Abonnez-vous à Eurosport ici

Pékin 2022 Le ski pour l'histoire, Rolland sans pression : ce qu'il faut savoir sur la journée de samedi IL Y A 14 HEURES