Discovery signe des records avec les Jeux Olympiques d'hiver. En France, ce sont 6,7 millions de téléspectateurs et 5,7 millions d'internautes qui ont suivi les JO d'hiver de Beijing 2022 sur Eurosport. Discrovery enregistre également une augmentation de 50% de ses abonnés numériques à travers l'Europe par rapport à PyeongChang 2018. Plus d'un milliard de minutes de streaming ont été consommées à travers les services numériques de Discovery et Eurosport.

Discovery a réalisé des records d'audience et d'engagement à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 sur ses plateformes numériques, à travers l'Europe, parmi lesquelles Eurosport. Ainsi, plus de 156 millions d'Européens ont suivi l'événement sur les plateformes numériques de Discovery, avec plus d'un milliard de minutes de streaming consommées, soit 19 fois plus que lors des derniers Jeux Olympiques d'hiver de PyeongChang 2018.

Les services de streaming de Discovery, discovery+ et Eurosport*, ont accueilli 8 fois plus de spectateurs en streaming pendant ces Jeux, les utilisateurs ayant consommé plus du double de contenu avec une consommation moyenne dépassant 7 heures par spectateur. La même tendance a été observée en télévision, les téléspectateurs ayant regardé en moyenne 24% de plus que lors de PyeongChang 2018.

En France, les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 ont rassemblé 6,7 millions de téléspectateurs auxquels s'ajoutent 5,7 millions d'utilisateurs sur l'appli Eurosport et sur Eurosport.fr. Ainsi, ce sont plus de 11 millions de minutes de vidéos vues qui ont été générées par les plateformes numériques d'Eurosport en France. Après le succès de ces Jeux Olympiques d'hiver, l'histoire continue de s'écrire jusqu'en 2024 avec la diffusion en intégralité des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur l'ensemble des plateformes Discovery.

Les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2 sont disponibles avec CANAL+ et BOUYGUES TELECOM.

*Les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing 2022 étaient disponibles sur discovery+ au Danemark, en Finlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni. Sur tous les autres marchés européens, à l'exception de la Russie, Pékin 2022 est disponible sur les services numériques d'Eurosport.

