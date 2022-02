Pékin 2022

Le grand rendez-vous : Worley face à son destin

Qui succèdera à Mikaela Shiffrin, sacrée il y a quatre ans à Pyeongchang ? Peut-être bien l’Américaine, qui fera une nouvelle fois partie des favorites de l’épreuve. Mais la concurrence s’annonce exceptionnelle pour cette première course féminine en ski alpin dans ces Jeux Olympiques. Elles sont trois à s’être imposées cette saison en Coupe du monde : la Suédoise Sara Hector (3 succès), Shiffrin donc (2 victoires) et … Tessa Worley (1 victoire).

La Française a retrouvé son meilleur niveau depuis la moitié de l’hiver et reste sur trois podiums consécutifs, avec une superbe victoire à Lienz, fin décembre. A 32 ans, la Bornandine a pratiquement tout remporté en géant. Le globe de la discipline, de multiples succès (15) en Coupe du monde, deux titres de championne du monde… Mais aucune médaille aux Jeux Olympiques, avec lesquels elle entretient une histoire compliquée. Trop juste en 2010 à Vancouver (16e), elle a manqué Sotchi en 2014 pour cause de blessure avant de se rater à Pyeongchang (7e).

"J’ai envie de donner le meilleur, de réussir à faire deux manches pleines sur le géant, de prendre du plaisir, confiait-elle au Dauphiné. Pour l’instant, sportivement, je n’ai pas réussi à être en harmonie avec les Jeux ! Ce sont mes troisièmes, je suis chanceuse d’avoir eu autant d’opportunités. Là, j’en ai une nouvelle, j’arrive en me disant que j’ai envie de profiter de cette opportunité, c’est rare et j’ai envie de savourer". Et une récompense serait le meilleur moyen d’en profiter. Pékin est sans doute sa dernière opportunité de briguer une médaille olympique et Tessa Worley y arrive en pleine confiance. Alors pourquoi ne pas rêver d’or.

Worley ne skiera pas sur la retenue : "La meilleure défense est l’attaque"

On a aussi hâte de voir

Les Bleus doivent repasser pour la descente olympique. Frustrés dimanche, Johan Clarey, Matthieu Bailet, Blaise Giezendanner et Maxence Muzaton vont viser une première médaille olympique en descente depuis 2006 pour l'équipe de France. A l'aise sur la piste "The Rock", Johan Clarey sera la principale arme pour espérer décrocher ce podium. Attention à Matthieu Bailet au profil risque-tout qui sied parfaitement aux grands événements.

Justine Braisaz-Bouchet va-t-elle prendre l'or sur l'Individuel 15km ? Vainqueur de la dernière épreuve de Coupe du monde avant les JO, à Antholz-Anterselva, la Jurassienne fera partie des favorites de l'épreuve. Au même que Julia Simon, 2e en Italie derrière sa coéquipière et apparue en forme lors du relais mixte argenté samedi dernier.

Quentin Fercoq peut-il le faire ? Qualifié en quart de finale du 10000 m en short track, le Français de 22 ans est la seule chance tricolore sur l'épreuve après l'élimination de Sébastien Lepape samedi lors des tours préliminaires. Il affrontera le Hongrois Shaoang Liu, le Sud-coréen Juneso Lee, le Canadien Pascal Dion et le Japonais Kazuki Yoshinaga lors de son quart.

Giezendanner prévient : "Cela va être un sprint, il va falloir être à plat ventre de haut en bas"

On se demande aussi...

Si Wüst va (encore) écrire l’histoire. Déjà patineuse la plus médaillée de l’histoire des Jeux Olympiques, hommes et femmes confondus, Ireen Wüst sera au départ ce lundi du 1500m, une épreuve lors de laquelle la Néerlandaise a toujours glané une médaille : le bronze à Turin en 2006, l’argent à Sotchi en 2014 et surtout l’or à Vancouver en 2010 et à Pyeongchang en 2018. Parmi les favorites une nouvelle fois de l’épreuve, Ireen Wüst a l’occasion en cas de victoire d’égaler les six médailles d’or de la Russe Lidiya Skoblikova.

Ireen Wüst

Si les USA vont enfin être sacrés en patinage par équipes. En deux éditions du concours par équipes, le podium a toujours été le même : Canada, Russie et Etats-Unis. Canadiens et Russes se partageant les titres (la Russie à domicile en 2014 puis le Canada à Pyeongchang). Les Américains se sont eux toujours contentés de la 3e place, à Sotchi comme en Corée du Sud. Cette fois, les Etats-Unis espèrent bien glaner l’or. Après la 5e épreuve, le programme libre hommes, les Américains occupent la 2e position avec 42 points, juste derrière les favoris Russes (45pts).

Si la Slovaquie va ouvrir son compteur en ski alpin. Nation assez jeune (1993), la Slovaquie a rarement brillé aux Jeux Olympiques d’hiver avec seulement 8 médailles. Et encore moins en ski alpin, puisque les Slovaques n’ont tout simplement jamais accroché la moindre breloque. Auteure d’un début de saison exceptionnelle, tenante du gros globe de cristal, Petra Vlhova fait partie des grandes favorites sur le géant femmes. C'est peut-être le moment d'ouvrir le compteur.

Petra Vhlova

La stat

Mikaela Shiffrin peut faire un grand pas de plus vers l'histoire lundi. Placée parmi les favorites du géant, même si c'est la Suédoise Sarah Hector qui domine les débats cette saison, l'Américaine vise un troisième titre olympique (slalom en 2014, géant en 2018), ce qui lui permettrait d'intégrer un club fermé. En cas de sacre, elle rejoindrait la Suissesse Vreni Schneider, les Allemandes Katja Seizinger et Maria Höfl-Riesch et l'Italienne Deborah Compagnoni et ne serait plus qu'à une médaille d'or du duo Janica Kostelic - Kjetil Andre Aamodt, les deux skieurs les plus titrés de l'histoire des Jeux Olympiques dames et messieurs confondus.

Mikaela Shiffrin

Les Français en lice lundi

Biathlon

Individuelle femmes : Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Bescond

Patinage de vitesse

1000m hommes : Quentin Fercocq

Ski Acrobatique

Big Air femmes : Tess Ledeux

Big Air hommes : Antoine Adelisse

Ski Alpin

Géant femmes : Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Clara Direz

Descente hommes : Johan Clarey, Matthieu Bailet, Blaise Giezendanner, Maxence Muzaton

Les finales de lundi

Patinage Artistique

A partir de 2h15 : Fin de l’épreuve par équipes, avec le patinage de couple, la danse libre et le programme libre femmes.

Ski Alpin

2h30 puis 7h30 : Géant femmes

Snowboard

A partir de 5h : Slopestyle hommes

Patinage de vitesse

9h30 : 1500m femmes

Biathlon

10h : Individuelle femmes

Patinage de vitesse, piste courte

13h46 : 500m femmes

13h58 : 1000m hommes

Saut à ski

12h45 : Épreuve par équipe mixte

