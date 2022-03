Le rameur français Hugo Boucheron, médaillé d'or en deux de couple avec Matthieu Androdias il y a huit mois aux Jeux de Tokyo, a annoncé qu'il souffrait d'une "petite dépression" post-olympique et renonce aux Championnats de France bateaux courts dans trois semaines.

Depuis la reprise, je ne ressens plus de plaisir

"Depuis le retour des Jeux, c'est compliqué pour moi de retrouver l'envie, l'énergie. Les deux dernières années ont été rudes mentalement, a écrit Hugo Boucheron dans un message publié jeudi sur son compte Facebook. Depuis la reprise, je ne ressens plus de plaisir mais je vois uniquement de la contrainte, j'ai du mal à enchaîner les entraînements, je perds patience, la concentration est presque impossible. Depuis le début de l'hiver, mes vieux démons refont surface."

"Ça fait un mois que je travaille avec des personnes compétentes pour me sortir de là, d'une petite dépression post-Jeux olympiques. Le mot 'dépression' n'est pas un gros mot, juste un état qu'il faut soigner." Hugo Boucheron ne prendra donc pas le départ des Championnats de France bateaux courts, prévus du 15 au 17 avril sur le bassin de Cazaubon (Gers).

"L'objectif pour moi, c'est de retrouver du sens qui m'apportera l'énergie. Avec le staff et la Fédération, on s'est mis comme objectif des étapes progressives avant un retour sur la scène internationale", a conclu Hugo Boucheron, qui est également double champion d'Europe (2018 et 2020) et champion du monde (2018) avec Androdias. Les Championnats d'Europe sont programmés du 11 au 14 août à Munich (Allemagne), alors que les Mondiaux se dérouleront du 18 au 25 septembre à Racice (République tchèque).

