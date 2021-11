Jeux Olympiques

Toujours plus fort mais surtout toujours plus haut : La course au record déchaîne les passions

En halfpipe, il ne s'agit pas que de hauteur mais depuis quelques années et l'amélioration des rampes mais aussi du matériel, les riders ont tous un chiffre en tête : le record du saut le plus haut. C'est ce qui les pousse et ce qui électrise les foules. A l'heure actuelle, la marque est à 8,01m et certains tentent de l'effacer.

00:01:17, il y a 28 minutes