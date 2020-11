Shirine Boukli, vice-championne d'Europe et du monde juniors en 2019, vit sa première saison en seniors. L'Ukrainienne Daria Bilodid, double championne du monde en titre des -48 kg, n'est elle pas engagée dans la compétition tchèque. Mélanie Clément (-48 kg), Sarah-Léonie Cysique (-57 kg) et Kilian Le Blouch (-66 kg) tenteront eux de monter sur la troisième marche du podium. Initialement programmés début mai, ces championnats d'Europe ont été reportés trois fois, à mi-juin, début novembre, puis à la fin de ce mois, et se déroulent à huis clos.