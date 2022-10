Durant la 61e édition des Championnats du monde de judo, 581 athlètes de 81 pays s'affronteront dans le Ice Dome de Tachkent. C'est la première fois que l'Ouzbékistan accueille un championnat du monde.

En compétition cette année, les catégories féminine et masculine, mais aussi mixte le dernier jour.

En plus du prestige et de la gloire d'une médaille d'or, les athlètes se battent pour une part du prix financier de 998 000 € et surtout d'importants points de classement en vue de se qualifier aux Jeux olympiques 2024 de Paris.

Le Japon tentera une nouvelle fois de dominer, après ses 12 médailles à Bucarest en 2021, dont six d’or, quatre d’argent et deux de bronze.

Le pays hôte, l’Ouzbékistan, espère remporter au moins une médaille d'or, après avoir fait chou blanc en 2022. Ses espoirs reposeront sur Davlat Bobonov, qui devrait être difficile à battre dans les -90 kg.

Lancé parallèlement aux Championnats, le premier Forum économique du judo s’est également tenu à Tachkent.

Le Forum économique du judo vise à renforcer les liens entre le sport et les affaires. Il a réuni des membres du monde du judo, des ministres, des représentants du secteur privé et des médias du monde entier.

L’hôte du Forum était naturellement très présent. Adkhan Ikramov, ministre du Développement des sports de la République d'Ouzbékistan, en a été le maître de cérémonie tandis que Jamshid Khodjayev, vice-premier ministre et ministre des Investissements et du Commerce extérieur du pays, s’est également exprimé à plusieurs reprises.

Le Forum économique du judo a notamment abordé le point essentiel que si le sport génère une économie et qu'une économie forte est vitale au sport, alors si l'un prospère, les deux prospèrent.

Il a également été question de la jeunesse en tant que moteur de l'économie et du sport. Comme il a été souligné, Tachkent était le lieu idéal pour ce tout premier Forum économique du judo, plus de 80 % de sa population ayant moins de 30 ans.

