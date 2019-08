Nouveau titre mondial pour l'équipe de France lors de ces championnats du monde. Madeleine Malonga (-78 kg) a été sacrée championne du monde de judo pour la première fois en dominant en finale la Japonaise Shori Hamada, tenante du titre et n°3 mondiale, par ippon en finale, vendredi à Tokyo, à un an des JO-2020 dans la capitale japonaise.

" J'espère que dans un an, ce sera aussi l'or "

"Gagner au Japon, ça me tenait à coeur. J'espère que dans un an au même endroit, ce sera aussi l'or", a-t-elle déclaré au micro de la chaîne L'Equipe, en peinant à contrôler ses larmes. "J'ai tellement travaillé depuis des années pour ça, me dire que j'y suis (arrivée), je pense que je vais en pleurer pendant quinze jours, mais tant pis, je suis fière de moi", a lancé Malonga, qui s'était classée septième pour ses premiers Mondiaux il y a un an dans une catégorie longtemps trustée par Audrey Tcheuméo.

A 25 ans, il s'agit de la première médaille mondiale pour Malonga, déjà couronnée championne d'Europe en 2018.

Grâce à ce sacre, elle apporte à l'équipe de France sa cinquième récompense de la semaine nippone, la troisième en or après celles conquises par Clarisse Agbegnenou (-63 kg) et Marie-Eve Gahié (-70 kg).