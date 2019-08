Sans coup férir, Marie-Eve Gahié (22 ans) s'est qualifiée pour la finale des championnats du monde de Tokyo. En demi-finale, la Française a écarté la Britannique Sally Conway en l'immobilisant au sol, après un peu plus d'une minute de combat seulement. Auparavant, elle avait déjà remporté deux de ses trois précédents duels par ippon.

En battant Mehdiyev, Clerget va disputer le combat pour le bronze

De son côté, Pinot (25 ans), championne d'Europe en titre, s'est inclinée aux portes de la finale, face à la Portugaise Barbara Timo, par ippon. Elle affrontera la Suédoise Anna Bernholm dans son combat pour une troisième place.

Même chose pour Axel Clerget (32 ans), qui va combattre pour une nouvelle médaille de bronze aux Championnats du monde après avoir remporté son combat de repêchage. Déjà médaillé de bronze il y a un an et battu en quarts de finale plus tôt dans la journée (par Van't End par waza-ari), le Français a écarté aux pénalités dans le golden score l'Azerbaïdjanais Mammadali Mehdiyev, après avoir lui-même accusé deux pénalités de retard.