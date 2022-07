C’était il y a près d’un an. Déjà. Le 31 juillet 2021, l’équipe de France mixte de judo se hissait jusqu’au titre olympique en balayant le Japon dans son antre du Kodokan. Depuis cette performance mémorable, Teddy Riner n’est plus apparu dans les radars du circuit mondial. Son retour est toutefois imminent. Ce dimanche, soit 344 jours après l’exploit collectif réalisé à Tokyo, le géant guadeloupéen prendra part au Grand Slam de Budapest. C’est là, dans la Papp-Laszlo Aréna, au cœur de la perle du Danube, qu’il va gravir la première des marches devant le mener jusqu’à la conquête de l’or à Paris, en 2024.

Certes, au cours des onze derniers mois, le décuple champion olympique n’est pas resté inactif, loin de là. Il a effectué plusieurs stages à l’étranger, du Brésil à l’Espagne en passant par la Mongolie, pour sortir de sa zone de confort tricolore et batailler avec d’autres adversaires. Il s’est même aligné lors de deux championnats de France par équipes, à Perpignan en novembre et à Villebon-sur-Yvette, en mai. "Je l’avais trouvé en jambes, il avait fait le métier, se remémore Frédéric Lecanu, consultant Eurosport. Mais l’opposition n’était pas très relevée. S’il veut monter le curseur d’un cran, il doit retrouver la scène internationale."

Impossible de rester trop longtemps en retrait

Pour Riner, l’enjeu de cette reprise est multiple. Comptable, tout d’abord, car bien que son billet pour les prochains JO soit déjà en poche (le pays organisateur bénéficie d’un qualifié d’office par catégorie), le combattant de 33 ans a la ferme intention de remonter au classement mondial, afin d’hériter d’un tableau plus clément le jour J. "Ce n'est pas parce que je suis déjà qualifié pour les Jeux que je n'ai pas envie d'être bien dans le tableau", a ainsi affirmé à l’AFP celui qui occupe actuellement la 17e place au ranking dans la catégorie des +100kg.

Il s’agira aussi, pour le sociétaire du PSG Judo (où il a prolongé jusqu'en 2024), d’engranger de précieuses informations. Sur lui-même, bien sûr - "C'est important de savoir si ce qu'on a bossé fonctionne bien et si on continue à bosser en ce sens", a-t-il insisté -, mais également sur ses rivaux. "La catégorie des lourds est très particulière, détaille Fred Lecanu, lui-même médaillé de bronze en +100kg au tournoi de Paris 2005. Il faut sentir les mecs, leur poids, les avoir dans les mains, aller à la mine pour avoir suffisamment d’informations sur leur manière de combattre. Si Teddy veut être dans le timing parfait pour les Jeux, il n’a pas le choix : il doit rester au contact des meilleurs de sa catégorie."

Teddy Riner Crédit: Getty Images

Hors de question, donc, de marquer une pause de plus d’un an et demi, comme Riner l’avait fait après son dernier titre mondial (aucune apparition entre novembre 2017 et juillet 2019). Il devra cependant veiller à trouver le bon équilibre dans les mois à venir. "D’ici Paris, Teddy aura besoin d’aller en compétition pour continuer à impacter ses adversaires et grimper au classement. Mais tout en sachant se préserver par moments, pour ne pas trop exposer son corps aux risques de blessures. À lui de s’appuyer sur son immense expérience pour y arriver", enchaîne l’expert Eurosport.

Crash-test attendu en demie

En Hongrie, le protégé de Franck Chambily pourra, a priori, commencer à récolter des enseignements pertinents, même si plusieurs grands noms de la catégorie et les Japonais ne seront pas présents. "Il manquera du monde, c’est vrai, mais ça reste un tournoi de reprise très intéressant, remarque Fredéric Lecanu. Plus que la finale hypothétique contre Rafael Silva, que Teddy connaît par cœur et qu’il a souvent battu, c’est la demie qui devrait être LE combat à suivre."

Cette demie si attendue pourrait opposer le Français au Géorgien Gela Zaalishvili, 8e mondial. "Il va lui rentrer dedans, aller au corps-à-corps, le gêner dans l’agressivité, prédit l’ancien poids lourd. C’est sûr qu’il ne sera pas impressionné. Ça va être une grosse bagarre, mais si Teddy est en bonne condition physique, qu’il reste posé, avec son bras droit bien à l’intérieur, je pense qu’il s’en sortira." Et qu’il profitera de l’occasion pour idéalement lancer sa montée en puissance jusqu’au rendez-vous fixé le 2 août 2024, à l’Arena Champ-de-Mars.

Teddy Riner aux JO de Tokyo, le 30 juillet 2021. Crédit: Getty Images

