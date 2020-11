Le choix entre ces deux seuls candidats est intervenu dans un climat délétère, alors que les révélations de cas de violences sexuelles dans ce sport pratiqué par 500.000 licenciés en France s'enchaînent depuis près de trois semaines, et qu'une des affaires au moins pourrait éclabousser les instances du judo tricolore. Jeudi, une enquête préliminaire a en effet été ouverte par le parquet de Lille pour des faits d'agressions sexuelles à l'encontre de trois victimes visant un ex-membre du comité de direction fédéral âgé d'une soixantaine d'années, interrogeant sur une éventuelle protection de la part de la fédération.

Comme dans d'autres sports avant le judo, la parole se libère et les témoignages affluent notamment depuis le récit, dans Le Parisien début novembre, d'une ancienne élève racontant avoir été violée par son entraîneur quand elle était mineure. Selon un dernier pointage, une trentaine de cas de violences sexuelles - sur près de 340 tous sports confondus - a été recensée dans le judo par la cellule mise en place en début d'année par le ministère des Sports.

En plus de ce climat délétère, le judo prend de plein fouet la fermeture des clubs depuis le reconfinement, et perd près de 2 000 adhérents par jour selon une source à la fédération. Les difficultés économiques à venir pour les clubs, faire revenir sur les tatamis son demi-million de pratiquants, mobiliser les bénévoles dans les clubs: le nouveau président ne manque ainsi pas de dossiers brûlants en plus de celui des violences sexuelles, sûrement loin d'être clos.