Une mission de l'Inspection générale des Sports sur les violences sexuelles a également été lancée récemment dans le judo, l'un des sports les plus pratiqués en France avec un demi-million de licenciés et l'un des plus touchés avec le patinage et l'équitation. "80 fédérations sont concernées", avait indiqué à l'AFP jeudi la ministre des Sports Roxana Maracineanu, c'est-à-dire que quasiment aucun sport n'y échappe. La Fédération de judo dit également s'engager afin d'"accompagner les victimes, éradiquer ce fléau et tout prédateur du Judo, du sport et de la société en général."