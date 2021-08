"Je n'arrête pas encore !". Devant la foule réunie dans la fan-zone installée au Trocadéro pour célébrer les nombreuses médailles glanées par la délégation française de judo, Teddy Riner a déjà donné rendez-vous.

"On s'est trop battu pour aller chercher cette candidature. On a l'organisation des Jeux 2024 et je compte bien en profiter, les vivre pleinement et faire tout mon possible pour être présent", a ajouté le quintuple médaillé olympique, qui aura 35 ans lors des Jeux Olympiques 2024.

Accueillis par plus d'un millier de personnes

Les autres judokas médaillés à Tokyo étaient également à ses côtés, devant plus d'un millier de personnes donnant de la voix pour célébrer la moisson réalisée par les Français, et particulièrement la victoire par équipe conquise samedi face aux Japonais.

Comme Riner, Clarisse Agbegnenou a aussi joué les chauffeuses de salle, après ses deux titres olympiques, dans sa catégorie des -63 kg et par équipe. A 28 ans, celle qui était porte-drapeau de la délégation française a également laissé entendre qu'elle devrait défendre les couleurs de la France, à domicile, en 2024 : "J'espère qu'on va continuer comme ça longtemps, on a une médaille d'or à aller chercher à Paris", a-t-elle dit, émue, aux autres membres de l'équipe. Rendez-vous est pris.

