Marathon

Marathon de Paris : Revivez les victoires de Gelmisa, Jeptum et Casoli

MARATHON DE PARIS - L'édition 2022 a été historique, dimanche. L'Ethiopien Deso Gelmisa a l'a emporté au terme des 41,295 km de course en effaçant en 2h05'07" le record que détenait Benoît Zwierzchiewski. Troisième, Morhad Amdouni a battu le record de France. Triomphe et record aussi chez les dames pour la Kenyane Judith Jeptum en 2h19'48, et pour Julien Casoli en handisport.

00:03:15, il y a une heure