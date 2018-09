Moto2 : Le panache de Brad Binder (KTM), la bonne affaire de Francesco Bagnaia (Kalex)

Brad Binder a converti sa première pole position en Moto2 en victoire à l'issue d'un somptueux duel avec Alex Marquez, dimanche sur le circuit Motorlan Aragon à Alcaniz. Dépossédé de la première place dès le 2e des 21 tours par l'Espagnol de Kalex MVDS, le Sud-Africain de KTM Ajo a repris son bien au prix d'une attaque virile au n°12, au 15e passage, pour voler vers sa deuxième victoire à ce niveau, après celle qu'il avait obtenue un peu plus tôt cette année au Sachsenring.

Mais dans cette 13e course de la saison, l'intérêt se situait aussi derrière, à travers la bagarre pour le titre que se livrait Francesco Bagnaia (Kalex VR46) et Miguel Oliveira (KTM Ajo). A distance, pour une fois. Le numéro 1 mondial italien, qualifié cinquième, a mené une course patiente, conscient du temps nécessaire pour son adversaire portugais de remonter de sa 18e position sur la grille de départ.

Quartararo septième

Un avantage qui n'a pas empêché Bagnaia de prendre des risques une fois de plus, jusqu'à manquer de peu la chute suite à un contact avec… Binder, alors deuxième, à neuf tours du but. Le futur pilote Ducati Pramac en MotoGP a fini deuxième, grapillant 11 points à son challenger, seulement septième.

Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) a été le troisième homme du podium. Fabio Quartararo aurait aimé être celui-là mais une Speed Up trop inconstante l'a fait échouer à la neuvième place finale, dans la mauvaise humeur. Jules Danilo (Kalex SAG), l'autre Français au départ, a fini 26e.