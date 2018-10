MOTO3 - Jorge Martin (Del Conca Gresini - Honda) en pole à Phillip Island

Jorge Martin (Del Conca Gresini - Honda) a dû se sentir un peu seul, à Phillip Island. Sensationnel en qualification, l'Espagnol a conquis la pole position pour la dixième fois cette saison. Les mauvaises performances de Marco Bezzecchi (Redox PruestelGP - KTM) et de son coéquipier Fabio Di Giannantonio ont aussi fait de sa prouesse une opération idéale pour la conquête du titre.

Mais il y avait bien, de toute façon, le leader du Mondial et les autres, au cours d'une séance disputée sous des conditions de piste changeantes. A cinq reprises, le Madrilène a été capable d'améliorer son propre chrono, pour finalement fixer la référence en 1'36"591. Même Darryn Binder (Red Bull KTM Ajo), avec le spécialiste en point de mire, n'a pu se rapprocher qu'à 0"257, un gouffre pour la discipline.

Les autres ? Ayumu Sasaki (Petronas Sprinta Racing - Honda) a bouclé la première ligne, à 0"526 tout de même. Complètement dépassé, Bezzecchi a été repoussé au 15e rang, à 1"420 (!) et Di Giannantonio a échoué au 17e, à 1"430. Au championnat, les deux Italiens ont respectivement 1 et 25 points de retard sur Martin. Dimanche, en course, ils devront accomplir un exploit pour réduire ce retard.