MOTOGP - La cheville cassée, Cal Crutchlow (Honda LCR) déclare forfait sous la menace de Zarco

Cal Crutchlow (Honda LCR) s'était considérablement rapproché du statut de meilleur pilote indépendant, dimanche dernier, en s'offrant la deuxième place à Motegi. Il s'en est peut-être éloigné, ce vendredi, en chutant violemment lors de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Australie. Évacué sur civière, l'Anglais a passé des premiers examens qui ont révélé une fracture de la cheville et scellé son forfait pour la course. La marge de 15 points qu'il s'est forgé devant Johann Zarco (Yamaha Tech3) et Danilo Petrucci (Ducati Pramac), ses deux principaux rivaux pour ce titre, pourrait être considérablement réduite, dimanche.

En conférence de presse, "The Dog" avait redit qu'il pilotait "plutôt bien en ce moment" et s'était réjoui de la dynamique qu'il avait enclenchée au cœur de l'été : depuis l'épreuve tchèque, il avait régulièrement figuré dans le Top 5 et seule une perte de l'avant en Aragon avait fait tâche. La chute qu'il a subie à Phillip Island, à l'entrée du virage n°1, négocié à près de 200km/h, l'a envoyé à l'hôpital de Melbourne, où il va immédiatement être opéré de multiples fractures de la malléole.

Phillip Island, le tracé idéal pour Zarco ?

Prudent, et plus terre à terre, Zarco avait rappelé qu'aucun des trois candidats n'était "à l'abri d'une erreur". L'un d'eux en a déjà commis une, qu'il paie au prix fort, et qui pourrait lui coûter plus cher encore. Car Phillip Island offre un cadre moins défavorable à son rival français. Circuit le plus technique du plateau, le tracé australien devrait gommer le manque de motricité des Yamaha, mais aussi le déficit de puissance du moteur de la M1 floquée Tech3.

Vidéo - Poncharal : "On retrouve le Zarco du début de saison" 02:57

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Maverick Viñales (Yamaha Factory) a régulièrement figuré en haut de la fiche des temps lors des deux premières séances d'essais libres. C'est aussi la raison pour laquelle Zarco pourrait se mêler à une lutte en paquets. "J'ai connu une très belle course la saison passée, ici, et ce serait bien de pouvoir encore se bagarrer aux avant-postes, avait-il d'ailleurs confié. J'espère qu'il fera beau mais si le soleil est de la partie, ce sera sympa, sans aucun doute". "Je pense qu'il y a un groupe de dix gars qui peuvent potentiellement gagner cette course", avait estimé Crutchlow. Lui n'en fera malheureusement pas partie. Zarco ? Probablement. Petrucci ? Aussi.