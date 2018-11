MOTO2 – Le titre pour Bagnaia (Sky Racing Team), la victoire pour Marini

Il ne peut plus y avoir de doute. La relève de Valentino Rossi (Yamaha Factory) est bien là. Ce dimanche, au Grand Prix de Malaisie, le pilote de son académie, Francesco Bagnaia (Sky Racing Team) s'est offert le titre en terminant troisième, alors que son demi-frère a décroché sa première victoire en carrière. Miguel Oliveira (Red Bull KTM), son dauphin au championnat, s'est intercalé.

Bagnaia n'avait plus qu'à conclure. Avec 36 points de marge avant le début de l'avant dernière manche du Mondial, "Pecco" n'avait même pas à se soucier de la performance de son dernier rival. Auteur d'un bon départ, l'Italien a laissé échapper son coéquipier en tête et a tenté de contenir le Portugais.

Les deux hommes se sont échangés les positions, à plusieurs reprises, durant les six premiers tours, mais le pilote KTM a définitivement pris l'avantage dans la septième boucle, avant de chasser le leader. En vain. Marini, qui a explosé cette saison, n'a jamais flanché. Bagnaia, solide devant Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), non plus.

Fabio Quartararo (MB Conveyors - Speed Up), en première ligne sur la grille mais parti à la faute dans le premier tour, a finalement complété le Top 5. Le Français a rejoint son box très déçu au moment ou d'autres tombaient dans les bras de Rossi, heureux.