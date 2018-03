MOTOGP - Honda aurait pris sa décision : elle veut Zarco pour remplacer Pedrosa

Honda n'aurait pas laissé filer l'opportunité. Au contraire de l'équipe d'usine Yamaha, trop frileuse pour faire une place à Johann Zarco, et de KTM, dont la performance au Grand Prix de Qatar n'a absolument pas dissipé les doutes sur sa capacité à jouer le titre à court terme, la HRC aurait d'ores et déjà, selon Speedweek.com, noué un accord avec le pilote français pour en faire le futur voisin de box de Marc Marquez.

Vidéo - Fellon : "Zarco ? Il y a beaucoup de demandes" 04:10

Le média, souvent bien informé, aurait tenté de vérifier cette information auprès de Laurent Fellon, ce week-end, au Qatar, lors du premier Grand Prix de la saison. Le manager du double champion du monde Moto2 n'aurait pas ouvertement confirmé la nouvelle, préférant simplement "hausser les épaules, placer son index sur sa bouche et sourire largement", comme l'ont précisé nos confrères allemands. Avant le début de la course, Fellon nous avait assuré qu'il y avait "beaucoup de demandes" mais qu'il souhaitait "respecter les sponsors, Yamaha et Tech3".

Zarco, le gros coup de Puig

Lors des essais de pré-saison, Zarco n'avait pas caché son intérêt pour le guidon de Dani Pedrosa, dont le contrat, qui expirera à la fin de la saison en cours, n'a toujours pas été renouvelé par la firme japonaise. Après 13 années de collaboration avec la marque ailée, le lutin de Sabadell paierait ainsi des résultats décevants -4e du Mondial la saison dernière, septième, dimanche à Losail- autant que la restructuration interne. S'offrir le prometteur pilote cannois constituerait le premier gros coup de l'ambitieux Takeo Yokoyama, fraîchement nommé directeur technique, et Alberto Puig, qui a remplacé Livio Suppo à la tête de l'équipe. Le dirigeant espagnol avait, aussi, été le manager de… Pedrosa.

Vidéo - Zarco pense à 2019 : "Il y a toujours l'option de la Honda de Pedrosa et KTM..." 02:00

Pour boucler cet accord, Honda n'aurait pas été confronté au désaveu de Marquez, qui aurait tenu le même discours en privé qu'en public. "Je veux le coéquipier que l'équipe pense être le plus fort, a confié le quadruple champion du monde au Qatar. Je pense que c'est bien d'avoir dans le stand un pilote très, très compétitif, d'un haut niveau. C'est mieux ensuite pour améliorer la moto et pour l'ambiance. Dani est très rapide et le sera cette saison, mais Johann est impressionnant, alors je ne sais pas". Finalement, peut-être qu'il savait déjà.