C'est une photo impressionnante. Qui illustre l'importance de l'opération qu'il a subie. Sur ses réseaux sociaux, Marc Marquez a posté une image qui le montre en vacances. Et dévoile surtout l'énorme cicatrice laissée par son opération du bras droit début juin aux Etats-Unis. La quatrième pour le pilote Honda depuis cet accident de juillet 2020 qui l'a fait tomber de son statut d'intouchable.

Gêné par des douleurs au bras droit depuis sa chute lors du premier Grand Prix de la saison 2020, Marc Marquez a décidé de passer sur la table d'opération pour tenter de stopper ces contrariétés récurrentes qui l'empêchent de retrouver son meilleur niveau. "(Depuis la blessure), je ressens de grandes gênes, avait expliqué le sextuple champion du monde de MotoGP avant son opération de l'humérus droit . J'ai réalisé cette saison que je ne prenais pas de plaisir, je souffre beaucoup, je ne cours pas comme je veux".

Si la durée de son indisponibilité n'est pas connue et qu'une absence jusqu'à la fin de la saison est pressentie, certains spéculent cependant sur un retour avant la fin de la saison. Et pas n'importe qui : "Je n’ai jamais parlé d’un retour en octobre, j’ai parlé d’un retour quand il serait prêt. Si cela doit être en octobre alors ça sera le cas, ça peut être plutôt ou plus tard, je ne peux rien vous promettre. S'il est apte alors tant mieux sinon nous devrons attendre", a expliqué son directeur sportif Alberto Puig sur Canal + ce week-end avant de glisser : "J’espère que ce sera avant la fin de la saison."

