Des surprises devant, les principaux candidats au titre un peu plus loin. La première journée d'essais libres du Grand Prix d'Europe a été dominée par Jack Miller (Ducati Pramac), alors que les rivaux Joan Mir (Suzuki Team) et Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) ont fait leur incursion dans le Top 10 ce vendredi après-midi.

Tout comme dans la matinée sur une piste mouillée, Miller (Ducati Pramac) a brillé sur le sec, bouclant son meilleur tour en 1'32"528. Il devance l'inattendu Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) et Franco Morbidelli, le coéquipier italien de Quartararo. Le Français est lui 9e et son rival espagnol au championnat 10e, tous deux à quelque 0"8 de Miller. Les deux pilotes sont actuellement séparés par 14 points au classement provisoire alors qu'il reste trois manches à disputer.

Le championnat constructeur, et celui des équipes, est devenu beaucoup plus ouvert depuis que Yamaha s'est vue infliger jeudi une sanction de 50 points pour ne pas avoir respecté le règlement sur les changements techniques pouvant être apportés aux moteurs en cours de saison. C'est du coup Ducati qui a pris la tête, devant Suzuki et Yamaha qui aura à coeur de refaire le terrain perdu lors de la course dimanche.