Les trois hommes forts du moment aux trois premières places : il n’y a pas eu de surprise lors des qualifications du Grand Prix d’Aragon, samedi. L’Espagnol Marc Marquez (Honda) a assumé son statut de favori en étant le plus rapide pour signer sa 61e pole position en motoGP, en 1'47"009. Dimanche, il partira devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT, 1'47"336) et un autre Espagnol, Maverick Vinales (Yamaha). Pour tenter de s'imposer une quatrième fois de suite dans le Nord de l'Espagne, alors que Jack Miller, Aleix Espargaro et Valentino Rossi partiront en deuxième ligne.

Le quintuple champion du monde espagnol, largement en tête du championnat MotoGP cette année, n'a cependant pas battu son propre record de la piste du Motorland d'Aragon établi en 2015 en 1 min 46 sec 635. Déjà vainqueur quatre fois sur ce circuit, dont les trois dernières éditions, il a pris une bonne option sur une 5e victoire dimanche. "Le rythme était bon ce qui est important mais les pilotes Yamaha sont rapides. C'est vrai que j'ai fait un meilleur temps lors de la 1re séance d'essais libres mais il faut aussi savoir parfois rester prudent", a déclaré Marquez. Il devra à nouveau compter sur le "rookie" français Fabio Quartararo avec lequel il s'est battu pendant la plus grande partie de la course il y a une semaine avant de le coiffer sur la ligne.

Quartararo encore deuxième

"Franchement, je ne pensais pas faire un tel temps. Mais j'étais à la limite partout et je me suis dit, 'soit je tombe, soit je suis sur la première ligne' et j'y suis arrivé", a souligné Quartararo. A noter que Pol Espargaro (KTM) est tombé samedi matin pendant la 4e séance d'essais libres et s'est fracturé un poignet ce qui entraînera son forfait pour la course dimanche dont le départ sera donné à 13h00. Cela laisse donc comme seul pilote d'usine KTM au départ Mika Kallio qui remplace à partir de ce weekend et pour le reste de la saison le Français Johann Zarco congédié par l'écurie autrichienne.

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas SRT) lors du Grand Prix de Saint-Marin 2019Getty Images

Selon KTM "il doit encore être décidé s'il faudra une opération chirurgicale ou non" pour Pol Espargaro dont la participation au prochain GP de Thaïlande pourrait être dans ce cas remise en question. Andrea Dovizioso (Ducati), actuellement 2e du championnat à 93 points de Marquez alors qu'il reste 6 épreuves à courir, n'a pu faire mieux que le 10e temps alors que son coéquipier Danilo Petrucci (3e au championnat) n'est que 15e. La meilleure Ducati est du coup celle de l'écurie satellite Pramac de Jack Miller en 4e position. A noter la bonne performance d'Aleix Espargaro, le frère de Pol, sur son Aprilia qui a réalisé le 5e temps. Alex Rins (Suzuki), 4e au championnat, a pour sa part complètement raté ses qualifications et n'a même pas pu participer à la Q2, se voyant du coup relégué en 13e position.