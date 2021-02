Un incendie a provoqué des dégâts sur circuit de Termas de Río Hondo, ont annoncé samedi les responsables de l'autodrome situé dans la province de Santiago del Estero. "Malheureusement, tout le bâtiment des stands a été détruit. Cela comprend également la salle de presse, la direction de course et les salons VIP", a précisé le directeur du circuit Héctor Farina. "Cela va certainement prendre du temps pour reconstruire ces installations essentielles aux courses nationales et internationales", a-t-il ajouté.