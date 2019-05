Marc Marquez marque son territoire. Sur le circuit du Mugello (5,245 km) et sous un temps beau et ensoleillé, le quintuple champion du monde et champion en titre espagnol a réalisé le meilleur chrono de la première séance d'essais libres vendredi avec un temps de 1 minute 47 secondes et 558/1000e, encore loin de la pole de l'an dernier (1'46"208 par Valentino Rossi). L'Espagnol a devancé les Ducati des Italiens Danilo Petrucci et Michele Pirro. Les huit premiers de la séance se tiennent toutefois en moins d'une demi-seconde.

Quartararo 4e

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) s'est classé 4e devant l'Aprilia d'Aleix Espargaro, qui a toutefois dû s'arrêter en cours de séance, victime de problèmes mécaniques.

Une 2e séance d'essais libres aura lieu à 14h10 avant les essais qualificatifs samedi.

Meilleurs temps de la 1e séance d'essais libres :

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 1'47"558

2. Danilo Petrucci (ITA/Ducati) à 0.193

3. Michele Pirro (ITA/Ducati) à 0.246

4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) à 0.253

5. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0.254

6. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.256

7. Takaaki Nagakami (JAP/Honda-LCR) à 0.367

8. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 0.443

9. Cal Crutchlow (GBR/Honda) à 0.551

10. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.656