Plus de peur que de mal a priori pour Marc Marquez. Le pilote Honda HRC, assuré de décrocher un sixième titre mondial à l'issue de la saison, est violemment tombé au virage 2 ce samedi lors des qualifications du GP de Malaisie, à Sepang, sans se blesser gravement.

Alors qu'il tentait de rester derrière Quartararo (auteur de la pole), Marquez a perdu le contrôle de son véhicule lors d'un virage droite-gauche. Le champion du monde 2019 s'est relevé et a pu sortir de la piste en marchant. Il souffre de contusions aux genoux, aux coudes et aux épaules mais il a été déclaré apte à courir, sous réserve d'un second examen médical dimanche matin, a annoncé son écurie.

" Cette saison, nous avons eu 17 qualifications presque parfaites (sur 18) "

"Je vais bien, j'ai très mal partout sur mon corps après mon gros accident, a quant à lui détaillé Marquez. Nous avons un bon rythme de course, mais nous avions un peu de mal sur un tour rapide et surtout nous cherchions quelque chose de plus dans les changements de direction. Mes pneus étaient prêts (à la bonne température, ndlr) mais j'étais peut-être un peu trop agressif dans le changement de direction".

Marquez retient plus l'impact sportif que l'impact physique de sa sortie de piste : "Honnêtement, je suis plus déçu de partir en 11e position que de la chute elle-même. Partir 11e, ce sera difficile, même si nous avions un bon rythme en essais libres 4. Cette saison, nous avons eu 17 qualifications presque parfaites (sur 18, ndlr), on verra ce qu'on peut faire demain (dimanche)."

Encore plusieurs objectifs

En faisant mieux que 8e, le Catalan améliorerait le record du nombre de points marqués en une saison (383 par Jorge Lorenzo en 2010, lui-même en comptant pour l'heure 375). Il peut aussi battre celui du plus grand nombre de podiums en une saison (16, qu'il partage avec Valentino Rossi, Casey Stoner et Lorenzo).

Après les titres pilotes et constructeurs, Marquez vise par ailleurs un sacre par équipes, le "team" officiel Honda pointant une longueur derrière Ducati, avant le pénultième round de la saison.