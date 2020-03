Le Grand Prix moto des Amériques, qui devait avoir lieu du 3 au 5 avril à Austin (Texas), a été reporté du 13 au 15 novembre en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué mardi. C'est la troisième manche de la saison à être affectée par le Covid-19: le GP inaugural au Qatar dimanche ne s'est tenu qu'en catégories Moto2 et Moto3 et le GP de Thaïlande, initialement prévu le 22 mars, a été décalé au 4 octobre. La saison de Moto GP ne débutera que le 19 avril lors de la course en Argentine.

