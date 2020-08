MOTO GP - La fin de saison a désormais une date et un circuit ! Et c'est au Portugal, sur le circuit de Portimao que s'achèvera la saison 2019-20, le 22 novembre prochain.

Le Championnat du monde 2020 de MotoGP se terminera sur le circuit de Portimao au Portugal, le 22 novembre, avec la présence espérée du public, a annoncé lundi la Fédération internationale (FIM) dans un communiqué. L'Autodromo Internacional do Algarve fera ses débuts comme circuit du Championnat du monde de MotoGP, un mois après avoir accueilli son premier Grand Prix de Formule 1, du 23 au 25 octobre.

Le Moto GP avait disputé sa dernière course au Portugal en mai 2012, sur le circuit d'Estoril. "Nous travaillons à l'accueil de spectateurs pour notre course. Nous débuterons avec une capacité de 30 000 fans pour le week-end de course (du 20 au 22 novembre, ndlr), puis nous déciderons avec Dorna (promoteur du MotoGP, ndlr) et les autorités sanitaires des prochaines étapes", s'est réjoui le patron du circuit, Paulo Pinheiro.

La secrétaire d'Etat portugaise au Tourisme, Rita Marques, avait déjà assuré fin juillet que le GP de F1 se déroulerait également devant du public. Le Championnat du monde de MotoGP comprendra ainsi 14 manches, 15 pour les catégories Moto2 et Moto3 qui ont pu disputer en plus le GP du Qatar début mars, juste avant l'application des mesures de confinement.

