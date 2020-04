Que faisiez-vous il y a 12 ans, jour pour jour ? Pour sûr, une grande majorité d'entre vous serait bien incapable d'apporter une réponse précise à cette question. Mais pour Marc Marquez, le 13 avril 2008 restera, à tout jamais, une date particulière. Ce jour-là, l'Espagnol posait le premier pavé du chemin qui allait l'amener à devenir l'un des plus grands pilotes de l'histoire du MotoGP.

Il avait 15 ans. Et deux mois. Les plus longs de sa vie. Car, le 20 février, soit trois jours après avoir fêté son anniversaire, le jeune Catalan passe une journée horrible pour le pilote pressé qu'il est. Lors des tests IRTA de la catégorie 125cc, qu'il découvre, Marquez étrenne sa KTM sur le circuit de Jérez. La piste est mouillée mais son allure est relativement lente. Malgré cela, il ne parviendra pas à boucler un tour. Dès le troisième virage, il perd le contrôle de sa machine.

" Docteur, je n'espérais pas vous rencontrer si tôt "

Marquez est immédiatement pris en charge par le chirurgien-star du MotoGP, Xavier Mir. "Bonjour Docteur. Je vous connaissais de nom, lui confie le jeune pilote, comme le relaiera AS le lendemain. Mais je n'espérais pas vous rencontrer si tôt." Le verdict du médecin tombe : double fracture du radius et du cubitus du bras droit.

Avant même d'avoir disputé la moindre course en championnat du monde, Marquez découvre une leçon qu'il appliquera jusqu'à à atteindre les sommets. En MotoGP plus qu'ailleurs, ce qui compte n'est pas la chute, ni sa vitesse, ni sa violence. Mais l'atterrissage. Il a huit semaines pour l'apprendre. Mais la saison débute sans lui.

13 avril 2008. Estoril, Grand Prix du Portugal. Marc Marquez est de retour et c'est un petit événement. En début d'année, Haulotte Group, sponsor officiel de l'équipe Repsol-KTM du garçon, avait dévoilé un communiqué de presse dans lequel elle rappelait les noms des pilotes engagés par la structure. Y figurait déjà une distinction entre le Catalan et les autres : "Le pilote 250cc est Julian Simon, pouvait-on y lire. Les pilotes 125cc sont Tito Rabat et Marc Marquez, 15 ans, un jeune brillant au futur prometteur dans ce sport."

Pas assez lourd ? Sa mère le nourrit cinq fois par jour

Tous ceux qui vous diront qu'ils avaient compris que l'Espagnol deviendrait l'un des plus grands pilotes de la discipline dès qu'ils l'ont vu rouler sur le circuit portugais, ce jour-là, vous mentiront. Après tout, le prodige ne se classe que 18e. Mais beaucoup constatent, déjà, qu'il a le caractère et la volonté pour viser beaucoup plus haut.

Marc Marquez lors du Grand Prix des Pays-Bas 2008, le 27 juinGetty Images

Marquez ne pèse que 46 kg. Son âge ne lui permet pas de renforcer sa musculature pour gagner en masse et atteindre le poids total (pilote et machine) minimum requis par le règlement. Sa mère a beau le nourrir cinq fois par jour, il doit rouler avec un lest d'une grosse dizaine de kilos. Mais qu'importe. Il vient de boucler son premier Grand Prix en championnat du monde. Et c'est tout ce qui compte.

Cinq courses et un peu plus d'un mois plus tard, en Grande-Bretagne, Marc Marquez montera sur son premier podium, à 15 ans et 126 jours. Le premier trophée d'une gigantesque série. Douze ans plus tard, il ne les compte plus.