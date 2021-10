Pilotes moins jeunes et moins nombreux, équipement et moyens de communication améliorés en cas d'accident... La Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur des principaux championnats de vitesse, Dorna, ont annoncé avoir pris un ensemble de mesures afin d'améliorer la sécurité en piste. Ces décisions font suite aux décès de trois jeunes pilotes (les Espagnols Hugo Milan, 14 ans, en European Talent Cup, Dean Berta Vinales, 15 ans, en catégorie WorldSSP300, et le Suisse Jason Dupasquier, 19 ans, en Moto3) lors d'accidents cette année.

Dans les saisons à venir, "de nouvelles limites d'âge pour chaque catégorie, série ou championnat entreront en vigueur dans le monde entier". Le nombre de concurrents en piste sera également limité selon les catégories. Pour ce qui est du Championnat du monde de vitesse moto, qui comprend la MotoGP, la Moto2 et la Moto3, il a été proposé de placer à partir de 2023 cette limite à 18 ans pour toutes les catégories, contre 16 ans actuellement dans les classes inférieures (avec une exception à 17 ans pour les vainqueurs du Championnat du monde Junior de Moto3 et/ou de la Red Bull MotoGP Rookies Cup, ainsi que pour les pilotes plus jeunes engagés avant cette date). A partir de 2022, l'obligation pour les pilotes d'être équipés d'airbags sera également généralisée.

Grand Prix d'Émilie-Romagne Quartararo dans le dur, Miller dans le bon tempo IL Y A UNE HEURE

Des équipements améliorés

A plus long terme, les acteurs de la moto se sont engagés à tenter "d'améliorer le niveau de protection offert par l'équipement des pilotes (casque, combinaison, protège-poitrine et dos), en mettant l'accent sur leur protection contre l'impact d'un autre concurrent ou d'une autre moto, notamment au niveau de la poitrine et du cou".

Les moyens de communication entre les commissaires de piste et la direction de course d'un côté, et les pilotes, leurs équipes et la direction de course (tableau de bord, panneaux lumineux en bord de piste...) de l'autre, doivent également continuer de progresser. "L'objectif est de mettre en place des systèmes d'alerte automatiques et quasi instantanés pour tous les pilotes/motos qui suivent" après un accident "dans les championnats de tous les niveaux".

Grand Prix d'Émilie-Romagne "Il est quasiment l'un des 'nôtres'" : Quartararo, chouchou en Espagne mais... rival en Italie IL Y A 3 HEURES