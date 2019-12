Petit tremblement de terre en MotoGP. Ce mardi, l'Italien Andrea Iannone a été suspendu à titre provisoire par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). La raison ? La présence d'un stéroïde dans les urines du pilote Aprilia. Le compte-rendu d'analyse de l'échantillon A du prélèvement, transmis par un laboratoire de Dresde accrédité par l'Agence mondiale antidopage (AMA), effectué lors du Grand Prix de Sepang le 3 novembre dernier a révélé la présence d'un stéroïde anabolisant, sans précision de sa nature, figurant sur la liste des produits interdits.

La suspension prend effet au 17 décembre et lui "interdit toute participation à une course motocycliste jusqu'à nouvel ordre", souligne le communiqué. Iannone, 30 ans, a la possibilité de faire appel et de demander une contre-expertise de l'échantillon B. Il est inscrit parmi les 22 pilotes engagés dans la prochaine saison de MotoGP. Il avait terminé le championnat 2019 à la 16e place.