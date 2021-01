L'équipe satellite de Honda a officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué mercredi matin. LCR s'est réengagée pour cinq ans dans la catégorie reine, de 2022 à 2026. L'équipe créée et dirigée par le pilote italien Lucio Cecchinello est engagée en championnat du monde depuis 1996.

Elle a évolué en 125 cm3 jusqu'en 2004, en 250 cm3 entre 2002 et 2005 ainsi qu'en 2007, en MotoGP depuis 2006 et en MotoE (la catégorie de motos électriques) depuis 2019. En 25 ans, elle a décroché 85 podiums dont 24 victoires toutes catégories confondues. En 2021, Honda-LCR alignera en MotoGP Alex Marquez et Takaaki Nakagami sur des Honda d'usine.