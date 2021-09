Le promoteur du championnat du monde de MotoGP, Dorna, a annoncé la nouvelle mercredi. Le Grand Prix d'Argentine, sur le circuit de Termas de Rio Hondo (Nord), a été prolongé pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2025.

"Déjà confirmé jusqu'en 2022 en raison des perturbations liées à la pandémie de Covid-19 (la course a été annulée en 2020 et 2021), un nouveau contrat de trois ans permettra désormais à l'Autodrome de Termas de Rio Hondo, dans la province de Santiago del Estero, de continuer à accueillir le MotoGP en 2023, 2024 et 2025", est-il précisé dans un communiqué. Termas de Rio Hondo accueille le MotoGP depuis 2014. Un incendie a détruit la plus grande partie des stands début février.

