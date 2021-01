Reverra-t-on Marc Marquez sur une moto à la lutte pour une 9e couronne planétaire ? Depuis sa chute le 19 juillet dernier à Jérez lors de laquelle le champion espagnol s'était fracturé l'humérus du bras droit, il a accumulé les déboires et pas moins de trois opérations, la dernière en date au tout début du mois de décembre. Six semaines après, son équipe Honda a dévoilé jeudi que l'intéressé avait passé des examens rassurants à l'hôpital quand à l'évolution de sa blessure post-chirurgie.

"Marc est allé à l'hôpital Ruber Internacional pour un check-up médical (...) six semaines après avoir subi une intervention le 3 décembre sur une pseudarthrose de l'humérus droit. L'évolution clinique et radiographique a été jugée satisfaisante. Marquez poursuivra le traitement antibiotique spécifique et le programme de rééducation adaptés à la situation clinique", indique le communiqué avec un optimisme prudent. Le Team Honda se garde bien de s'avancer sur un calendrier éventuel de reprise.