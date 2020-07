MOTO GP - L'Espagnol Maverick Vinales (Yamaha) a signé mercredi le meilleur chrono des essais officiels de reprise du Moto GP sur le circuit espagnol de Jerez après une pause forcée de plus de quatre mois dûe à la pandémie de nouveau coronavirus.

Ils attendaient cela depuis quatre mois et des premiers essais officiels prévus au Qatar. Les pilotes de la catégorie MotoGP ont renoué avec la piste à Jerez en Espagne où doit débuter officiellement la saison 2020, longtemps mise entre parenthèses par la pandémie de coronavirus. Alors que masques, lunettes et visières de protection sont devenus la norme dans les garages, en piste, en 1'37''793, Vinales a devancé le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) de 0''118 et l'Espagnol Marc Marquez (Honda) de 0"148.

L'Espagnol de Suzuki Alex Rins et l'Italien de Yamaha Valentino Rossi complètent le top 5 à 0"400 et 0"429 respectivement. L'Italien Andrea Dovizioso (Ducati), opéré d'une fracture de la clavicule gauche fin juin, a réalisé le 15e temps à près d'une seconde (0"966).

Des tours de chauffe pour prendre ses repères

En Moto2, le meilleur temps de la journée revient à l'Espagnol Jorge Martin (Kalex) devant le Suisse Tom Lüthi (Kalex), à 0"076, et l'Italien Marco Bezzecchi (Kalex), à 0"116. En Moto3, le Britannique John McPhee (Honda) devance les Espagnols Raul Fernandez (KTM) de 0"321 et Jaume Masia (Honda) de 0"330.

Des séances de tests étaient prévues mercredi dans toutes les catégories, MotoE également, afin de permettre aux pilotes de retrouver leurs repères avant le GP d'Espagne sur le même circuit, de vendredi à dimanche, à huis clos. Les derniers essais officiels remontaient à fin février au Qatar, où devait débuter la saison le 8 mars. Seules les Moto2 et les Moto3 avaient pu courir sur le circuit qatari de Losail avant que les GP ne soient mis en pause.

Classement des essais en catégorie MotoGP :

1. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) 1:37.793

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) à 0.118

3. Marc Marquez (ESP/Honda) 0.148

4. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.400

5. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 0.429

6. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 0.492

7. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 0.520

8. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) 0.555

9. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.587

10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati-Pramac) 0.624

15. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 0.966

