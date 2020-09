Le Britannique John McPhee a remporté dimanche la course des Moto3 du Grand Prix de Saint-Marin et s'est relancé au championnat, le leader Albert Arenas ayant chuté. McPhee (Honda) a devancé les Japonais Ai Ogura, parti en pole position, et Tatsuki Suzuki après être remonté de la 17e place sur la grille. Il remporte sa 2e victoire en Moto3 après la France l'an dernier. C'est également la première fois que deux pilotes japonais se retrouvent ensemble sur le podium de cette catégorie depuis 2001. Les Honda ont également trusté les 8 premières places de la course.

McPhee, 26 ans, sera atteint par la limite d'âge pour courir en Moto3 l'an prochain et doit bien se classer cette année s'il veut progresser dans les catégories supérieures. Il est désormais 3e au championnat avec 92 points derrière Albert Arenas (105) et Ai Ogura (101). "C'était une course folle. Partir 17e sur la grille c'était très difficile. Quand je me suis retrouvé autour de la 12e position je me suis dit : 'Je ne vais pas en rester là' et j'ai continué à pousser", a déclaré le pilote écossais.