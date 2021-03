C'est une nouveauté. Et elle est inédite. Pour Valentino Rossi, cette saison millésime 2021 marque un tournant : il s'agira de sa première avec une équipe satellite. Et l'Italie se dit "fier" de porter les couleurs de Petronas. "C’est un nouveau défi pour moi. C'est une équipe très jeune, mais ces deux dernières années, elle a déjà été très compétitive (...) Mes objectifs pour 2021, c'est d'être compétitif, de lutter pour gagner des courses, de lutter pour monter sur les podiums et aussi de se battre pour une bonne place au classement du Championnat du Monde en fin de saison", a-t-il expliqué ce lundi.