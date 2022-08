Andrea Dovizioso (Yamaha) va prendre sa retraite à l'issue du Grand Prix de Saint Marin, début septembre. L'Italien, qui est âgé de 36 ans, avait initialement prévu de rester dans l'équipe jusqu'à la fin de la saison, "mais il a récemment décidé de mettre fin à sa carrière lors de sa course à domicile, à Misano", disputée le 4 septembre prochain en Italie, a expliqué le constructeur japonais.

"Malheureusement, ces dernières années, le MotoGP a profondément changé. La situation est très différente depuis : je ne me suis jamais senti à l'aise avec la moto, et je n'ai pas été en mesure d'exploiter au mieux son potentiel", a commenté l'Italien, cité dans le communiqué. Dovizioso occupe actuellement la 22e place au classement général des pilotes avant la reprise de la saison ce week-end, en Grande-Bretagne. Cal Crutchlow lui succédera pour les six dernières courses de la saison.

Il a rêvé du titre, mais...

Présent en MotoGP depuis 2008, Dovizioso a gagné 15 Grands Prix pour 62 podiums. Champion du monde de la catégorie inférieure 125cc en 2004, il a échoué trois fois à s'emparer du titre MotoGP (2017, 2018, 2019), toujours battu par l'Espagnol Marc Marquez (Honda). Durant sa carrière, le Transalpin a couru pour Honda (2008-2011), puis a passé un an chez Yamaha, en 2012, avant de rejoindre l'année suivante Ducati, jusqu'en 2020.

Il était revenu en 2021 chez Yamaha lors de la deuxième moitié de la saison, après une période sabbatique dans l'attente d'une bonne opportunité de revenir en MotoGP. Pendant cette période, il avait effectué des essais avec Aprilia.

