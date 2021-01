Andrea Dovizioso n'avait déjà pas franchement la langue de sa poche lorsqu'il était encore sous contrat avec Ducati. Désormais libre et dans l'attente d'un coup de fil de Honda pour éventuellement récupérer le guidon de Marc Marquez durant la convalescence du sextuple champion du monde, l'Italien en a profité pour redire tout haut ce qu'il pensait du management du constructeur italien et de son directeur de course, Gigi Dall'Igna.